Anasayfa Video Galeriler Gündem Rambo Okan ölüme meydan okudu Galatasaray bayrağını indirdi Rambo Okan ölüme meydan okudu Galatasaray bayrağını indirdi 13 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 13:35 Rambo Okan adıyla tanınan Fenerbahçe'nin amigosu Okan Güler, Mecidiyeköy'de bulunan otelin 29'uncu katına çıkarak Galatasaray bayrağını indirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6256a77514eb6a585e332633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Direkteki Türk Bayrağı'nı sökmüşlerdi, gerçek bambaşka çıktı Motosikletli çeteye operasyon! Saldırı anı kamerada İstanbul'da beyaz kaplan ve Hint Şebeği ele geçirildi Ayıya kafa tuttu! Köpek ile ayının kapışması kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu şehir eşkıyası genç kadına kabusu yaşattı İktidara yakınlığıyla bilinen kanaldaki ''güzel kazıklandık'' çıkışı olay oldu Münevver Karabulut'un babası hakkında canlı yayında olay sözler Suriyeliler, Afganlar yetmezmiş gibi bu sefer de Kamerunlular yakalandı Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu