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  4. Rambo Okan ölüme meydan okudu Galatasaray bayrağını indirdi

Rambo Okan ölüme meydan okudu Galatasaray bayrağını indirdi

Rambo Okan adıyla tanınan Fenerbahçe'nin amigosu Okan Güler, Mecidiyeköy'de bulunan otelin 29'uncu katına çıkarak Galatasaray bayrağını indirdi.

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