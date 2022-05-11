Anasayfa Video Galeriler Gündem Rambo Okan yeniden gözaltında Rambo Okan yeniden gözaltında 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 07:35 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan 'Rambo Okan', yine gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627b3d06b1c8716efa068823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt Britney Spears'dan 'Türkiye' paylaşımı Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor Bahçeli'den Ümit Özdağ'a Süleyman Soylu tepkisi: ''Densiz, terbiyesiz, alçak!''