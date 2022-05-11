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Rambo Okan yeniden gözaltında

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan 'Rambo Okan', yine gözaltına alındı.

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