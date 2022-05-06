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  4. Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada

Rambo Okan yine rahat durmadı! Köprüdeki bayrağı indirmeye çalıştığı anlar kamerada

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını Rambo Okan'ın indirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

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