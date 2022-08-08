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  4. Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı

Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı

Fenerbahçe'nin amigosu olarak tanınan Rambo Okan, sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı ile bir video çekti.

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