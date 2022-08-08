Anasayfa Video Galeriler Gündem Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı Rambo Okan'dan Selen Yakıcı'ya büyük itiraf: Beşiktaşlı olmak için şartlarını açıkladı 08 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 18:10 Fenerbahçe'nin amigosu olarak tanınan Rambo Okan, sosyal medya fenomeni Selen Yakıcı ile bir video çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f127688b899576a6082ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu: ''Yezid gibi davrananlardan da değiliz'' İstanbul'daki trafik kazası sonrası meydan savaşı! Netflix'in yerli yapımı Aşıklar Bayramı'ndan ilk fragman Suriyelilerin düğünü savaş alanına döndü Market çalışanı hırsızları, hırsızlığa kalkıştıklarına pişman etti Denize balıklama atlamıştı, 51 gündür yoğun bakımda Gutbetçi kadın ''Avrupa’da da alım gücü düştü'' iddiasını markette böyle yalanladı Barlar sokağında ortalık savaş alanına döndü! Plajda 2 tacizciye öldüresiye dayak!