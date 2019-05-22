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  3. 22 Mayıs 2019 09:45

Rami kışlası restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor

Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havadan çekilen görüntülerde işçilerin çatı iskeletinin montajını yaptığı görülüyor. Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak tarihi kışladaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi. Kışlanın restorasyon çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydedildiği görülürken, restorasyon kapsamında yapılan...

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