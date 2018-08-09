Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda tarih yazdı
09 Ağustos 2018 23:15
Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda tarih yazdı
Avrupa Atletizm Şampiyonası 200 metre erkekler finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 19.76’lık derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bu akşam yapılan 200 metre erkekler finalinde milli atlet Ramil Guliyev, tarih yazdı. Yarışmaya çok iyi başlayan ve 19.76’lık derecesiyle rakiplerini geride bırakan Guliyev Türkiye rekoru...