Anasayfa Video Galeriler Gündem Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti 06 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 12:56 Güncelleme: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 12:56 Trabzon'da hasta yakınının motosiklet kaskıyla saldırdığı doktorun diz kapağı kırıldı. Saldırıya uğrayan doktor tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668914db3a83e5e7940a7dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin'' Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı