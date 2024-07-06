  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti

Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti

Güncelleme:

Trabzon'da hasta yakınının motosiklet kaskıyla saldırdığı doktorun diz kapağı kırıldı. Saldırıya uğrayan doktor tedavi altına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı
MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı
1 yıllık evli kadının sır ölümü
1 yıllık evli kadının sır ölümü
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü
Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü
Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı
Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı
Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı
Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı
Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor
Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor
Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin''
Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin''
Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı
Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı