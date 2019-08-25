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  3. 25 Ağustos 2019 09:54

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu !

Boşnaklara yönelik sözleriyle infial yaratan ve yaklaşık 2 yıl sonra Beyaz TV'de Derin Futbol programıyla ekranlara dönen Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV ile yolları ayrıldı.

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