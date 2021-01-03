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  3. 03 Ocak 2021 22:05

Rasim Ozan Kütahyalı sessiz kaldı, Sinan Ergin özür diledi

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da askerlere sarf ettiği sözlerle tepki çeken Sinan Engin geri adım atarak özür diledi. O sözlere gülen Rasim Ozan Kütahyalı ise sessizliğe büründü.

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