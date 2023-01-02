Rasim Ozan Kütahyalı yine canlı yayında mide bulandıran espriler

Beyaz TV'de yayınlanan ve hem eleştirilen hem de izlenen Derin Futbol’un 2022’ye veda programına Rasim Ozan Kütahyalı'nın bir Japonca şarkı üzerinden yaptığı espriler tepki çekti.

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