  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Eylül 2018 16:03

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mesajı ortalığı karıştırdı !

Boşnaklar ile ilgili söylediği cümleler sebebiyle Beyaz Tv ekranlarından kovulan Rasim Ozan Kütahyalı, yeniden ekranlara dönüş sinyalleri verdi.

Bilgin Pro
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Çuval çuval getirip bardak bardak satıyorlar
Çuval çuval getirip bardak bardak satıyorlar
Video Galeri
80’lik ninelerin okuma azmi: Balkonu sınıfa çevirdiler
80’lik ninelerin okuma azmi: Balkonu sınıfa çevirdiler
Video Galeri
Hırsız girdiği evde kadını rehin aldı
Hırsız girdiği evde kadını rehin aldı
Video Galeri
49 gün okyanusta bir başına ! Böyle kurtarıldı
49 gün okyanusta bir başına ! Böyle kurtarıldı
Video Galeri
Anne babası idam istedi
Anne babası idam istedi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM