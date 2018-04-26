Advertisement Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Nisan 2018 09:40

Raylarda can pazarı

Hindistan’da rayları kullanarak karşıya geçmek isteyen grup, ölümden döndü.Tren hızla gelirken, 5 kişiden birinin ayağı raya sıkıştı. Durumu zamanında fark eden arkadaşları şahsı el birliğiyle kurtarırken, tren de onları adeta teğet geçti.(İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
Kritik derbinin hakemi belli oldu
Kritik derbinin hakemi belli oldu
Video Galeri
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Video Galeri
Kazadan kıl payı kurtuldu
Kazadan kıl payı kurtuldu
Video Galeri
İstanbul’da kamyoncu dehşeti
İstanbul’da kamyoncu dehşeti
Video Galeri
Galata Kulesi’ne yansıtılan video mapping
Galata Kulesi’ne yansıtılan video mapping
Video Galeri
5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı
5 ilde kalpazan operasyonu: 25 gözaltı kararı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM