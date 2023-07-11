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  4. Real Madrid antrenmanında Arda Güler şov!

Real Madrid antrenmanında Arda Güler şov!

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Real Madrid'de ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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