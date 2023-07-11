Anasayfa Video Galeriler Gündem Real Madrid antrenmanında Arda Güler şov! Real Madrid antrenmanında Arda Güler şov! 11 Temmuz 2023 Salı Saat: 16:45 Güncelleme: 11 Temmuz 2023 Salı 16:45 Real Madrid'de ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ad5cf55831722ab21fb993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İnşaat kazısında tarih fışkırdı Bir ilimiz çöküyor! Evler tahliye edildi Karadeniz-Akdeniz Yolu'ndaki heyelan kamerada Ordu heyelan sonucu bir evin istinat duvarı yıkıldı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor Kısmetse Olur Melis'e canlı yayında darp! Karadeniz'in rengi değişti İstanbul'un Bodrum'u Kilyos sahillerinde ilginç manzara... Everest Dağı'nda facia! Çok sayıda ölü var