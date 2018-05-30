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  3. 30 Mayıs 2018 11:15

Real Madrid'den Ronaldo'suz video !

Real Madrid, yayınladığı tanıtım videosunda ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'ya yer vermedi.

Bilgin Pro
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