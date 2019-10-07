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  3. 07 Ekim 2019 11:00

Recep İvedik 6 için geri sayım başladı

Şahan Gökbakar'ın başrolündeki Recep İvedik 6'dan yeni fragman yayınlandı. Film, 8 Kasım'da vizyonda olacak. Filmin fragmanı da yayınlandı.

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