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  3. 15 Nisan 2017 23:50

Referandum afiş ve bayrakları toplanmaya başladı

Seçim yasaklarının başlamasının ardından referandum propagandası için caddelere meydanlara asılan bayrak, pankart ve afişler toplanmaya başladı.

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