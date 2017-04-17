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  3. 17 Nisan 2017 19:50

Referandum katılım rekoru Hasköyde

Anayasa değişikliği referandumunda Muş’un Hasköy ilçesinde yüzde 98.8 katılım sağlanarak Türkiye rekoru kırıldı.

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