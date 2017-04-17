  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Nisan 2017 00:20

Referandum kutlaması havadan görüntülendi

Referandum resin olmayan sonuçlarının “Evet” çıkmasının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın önüne gelen binlerce vatandaşın oluşturduğu coşkulu kalabalık havadan drone ile görüntülendi.

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir halk oylaması da idam için yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir halk oylaması da idam için yaparız
Video Galeri
CHP Genel Merkezi önünde AK Parti konvoyuna taşlı saldırı
CHP Genel Merkezi önünde AK Parti konvoyuna taşlı saldırı
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk defa sivil siyaset eliyle yönetimimizi değiştiriyor”
Video Galeri
Başbakan Binali Yıldırımdan balkon konuşması
Başbakan Binali Yıldırımdan balkon konuşması
Video Galeri
YSK önünde yoğun güvenlik önlemi
YSK önünde yoğun güvenlik önlemi
Video Galeri
Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti
Başbakan Yıldırım, torunlarıyla birlikte referandum sonuçlarını takip etti