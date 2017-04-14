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  3. 14 Nisan 2017 12:50

Referandumda Hayır çıkarsa 2 dairesini verecek

Referanduma sayılı günler kala, partiler ve vatandaşlar evet-hayır yarışına girerken, Eskişehir’de bir vatandaş ‘Hayır’ çıkması halinde kendisiyle bahse girecek kişiye iki dairesini vereceğini belirtti.

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