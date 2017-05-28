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  3. 28 Mayıs 2017 11:45

Refüje çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi

Aksaray’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaçları kırarak dururken, sürücü ağır yaralandı.

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