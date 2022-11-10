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  4. Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti

Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti

Ünlü gazeteci Reha Muhtar, 92 yaşındaki babasının noter tespitiyle ifade verdiği belirterek isyan etti.

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