Anasayfa Video Galeriler Gündem Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var 03 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:55 Güncelleme: 03 Kasım 2023 Cuma 14:55 İran'ın Lengerud şehrindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın sonucu 32 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6544dfaae7a5e874097fa923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi Ne Ege, ne Akdeniz... Karavanlı turistin gözdesi bu ilimiz oldu Ataşehir’de gecekonduda yaşayan Polat çiftini eski komşuları anlattı Osmanlı arşiv araştırmacısı Filistin gerçeğini ortaya çıkardı Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı Kandil'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Polis şoke oldu: Toprağın altından altınlar, dövizler fışkırdı! Sokak ortasında av tüfekli dehşet kamerada