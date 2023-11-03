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  4. Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var

Rehabilitasyon merkezinde facia: 32 ölü, 16 yaralı var

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İran'ın Lengerud şehrindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde çıkan yangın sonucu 32 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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