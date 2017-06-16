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  3. 16 Haziran 2017 12:15

Rehber öğretmenlere koçluk eğitimi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nişantaşı Üniversitesi işbirliği ile eğitim koçluğu üzerine ‘Özel Eğitim ve Rehberlik Sertifikası Programı’ düzenlendi

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Oğlu için adalet yürüyüşünde
Oğlu için adalet yürüyüşünde
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FETÖnün aktif olan gaybubet evine operasyon: 6 tutuklama
FETÖnün aktif olan gaybubet evine operasyon: 6 tutuklama
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Sivasta tarlaları dolu vurdu
Sivasta tarlaları dolu vurdu
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Sivasta tarlaları dolu vurdu
Sivasta tarlaları dolu vurdu
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Beykoz'da ihtiyaç sahiplerine gönül sofrası
Beykoz'da ihtiyaç sahiplerine gönül sofrası
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Geleceğin beyaz hackerları siber kampa girdi
Geleceğin beyaz hackerları siber kampa girdi