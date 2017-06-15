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  3. 15 Haziran 2017 14:15

Rehber öğretmenlere sertifikalı koçluk eğitimi

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Nişantaşı Üniversitesi eğitim koçluğu üzerine bir sertifika programı düzenledi.

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Antikacıların gözdesi tarihi gramofonlar
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Çocukların gözleri yaşartan Atatürk sevgisi...
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