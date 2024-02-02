Anasayfa Video Galeriler Gündem Rehine krizinde doğum günü kutlaması Rehine krizinde doğum günü kutlaması 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 07:40 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 07:40 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehine krizi devam ederken, işçilerden birinin doğum günü kutlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bc7244f28eacd63f0ba0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir organize suç örgütü daha çökertildi Japon deprem uzmanından Türkiye için endişelendiren tsunami uyarısı Bir kadın daha katledildi: Eşi, kızı, kızının sevgilisi gözaltında! Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması