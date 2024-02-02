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Rehine krizinde doğum günü kutlaması

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada rehine krizi devam ederken, işçilerden birinin doğum günü kutlandı.

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