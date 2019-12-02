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  3. 02 Aralık 2019 14:45

''Reis’e 3 darbe vurulacak'' diyen yazar gözaltına alındı

Ekonomist yazar Evren Devrim Zelyut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör şube polisleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

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