Anasayfa Video Galeriler Gündem Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı! Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı! 21 Mart 2021 Pazar Saat: 21:50 Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre rejim güçleri İdlib'te bir saldırı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6057957fe3d74d7848241cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolar alev aldı; CHP, Erdoğan'ın bu konuşmasını paylaştı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt Avustralya’yı milyonlarca fare bastı Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı Putin'den hafta sonu kaçamağı Nevruz ateşi yakarken yanıyorlardı Canlı yayında olay kavga! Emre Bol ve Evren Turhan birbirine girdi Genç kızı yere yatırıp tekme tokat dövdüler!