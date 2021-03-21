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Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre rejim güçleri İdlib'te bir saldırı düzenledi.

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