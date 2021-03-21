Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre rejim güçleri İdlib'te bir saldırı düzenledi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6057957fe3d74d7848241cd3" allowfullscreen></iframe>