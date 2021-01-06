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  3. 06 Ocak 2021 18:00

Rektör Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldi o an

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu, kendisini protesto eden grupla karşı karşıya geldi. Öğrenciler ''Kayyım rektör istemiyoruz'' diye slogan attı.

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Kadıköy sahilinde Boğaziçi Üniversitesi protestosu
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