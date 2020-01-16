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  3. 16 Ocak 2020 16:55

Rektörden skandal açıklaması sonrası 14 kez özür diledi

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda gazetecilere yaptığı açıklama tepki çekince tam 14 kez özür diledi.

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