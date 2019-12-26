  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Aralık 2019 15:55

Rektörün kızına şantaj davasında karar çıktı

Koç Üniversitesi Rektörü Umran Savaş İnan'ın kızını 1 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan üniversite çalışanı hakkında beraat kararı verildi.

Video Galeri
İlahiyatçı Akşit'ten sosyal medyada tartışılan açıklama
İlahiyatçı Akşit'ten sosyal medyada tartışılan açıklama
Video Galeri
İşte Kanal İstanbul animasyonu
İşte Kanal İstanbul animasyonu
Video Galeri
Yerli otomobil böyle olacak ! Yeni görüntü paylaşıldı
Yerli otomobil böyle olacak ! Yeni görüntü paylaşıldı
Video Galeri
Nöbet tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu
Nöbet tutan bir aile daha çocuğuna kavuştu
Video Galeri
Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Video Galeri
Başkan Yavaş’a Başkent Üniversitesi’nde coşkulu karşılama
Başkan Yavaş’a Başkent Üniversitesi’nde coşkulu karşılama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM