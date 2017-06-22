  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Haziran 2017 16:45

Renkli kolonyalara dikkat

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kolonya satışlarında artış oldu, 40 yıldır kolonya üreten Reşat Ateş bayramda kalitesiz, etil yerine metil alkol olan renkli kolonyalara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Video Galeri
Survivor Orduda
Survivor Orduda
Video Galeri
Irak güçleri Musuldaki Eski Şehir de operasyonlarına devam ediyor
Irak güçleri Musuldaki Eski Şehir de operasyonlarına devam ediyor
Video Galeri
Katili tuzakla yakaladı
Katili tuzakla yakaladı
Video Galeri
Ezan sesine hasret köylünün imdadına çocuklar yetişti
Ezan sesine hasret köylünün imdadına çocuklar yetişti
Video Galeri
Türkiyeye 25 kilometre mesafedeki El Etaripte bayram hazırlığı
Türkiyeye 25 kilometre mesafedeki El Etaripte bayram hazırlığı
Video Galeri
Kartalda yaşanan silahlı banka soygunu kamerada
Kartalda yaşanan silahlı banka soygunu kamerada