Resmen açıklandı; TOGG'un fiyatı belli oldu

Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. TOGG'un standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli ise 1 milyon 215 bin TL'den satışa sunulacak. Sipariş tarihi de belli oldu.

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