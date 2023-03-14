Anasayfa Video Galeriler Gündem Resmen açıklandı; TOGG'un fiyatı belli oldu Resmen açıklandı; TOGG'un fiyatı belli oldu 14 Mart 2023 Salı Saat: 15:00 Güncelleme: 14 Mart 2023 Salı 15:00 Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. TOGG'un standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli ise 1 milyon 215 bin TL'den satışa sunulacak. Sipariş tarihi de belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641061ea4a59fd40f53cf383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar pek çok ilçeden görülüyor Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı Kripto para çetesi çökertildi! 14 milyon TL vurgun yapmışlar Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı... Vahşetin cezası belli oldu İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!'' İlk İş Yerim kuraları da başlıyor İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu İstanbul'da ölümden kıl payı kurtuluş anı kamerada Yeni konutların yapılacağı ''konut rezerv'' alanları havadan görüntülendi