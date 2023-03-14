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  4. Resmen açıklandı; TOGG'un fiyatı belli oldu

Resmen açıklandı; TOGG'un fiyatı belli oldu

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Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. TOGG'un standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modeli ise 1 milyon 215 bin TL'den satışa sunulacak. Sipariş tarihi de belli oldu.

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