Anasayfa Video Galeriler Gündem Restoran işletmecisine Kalaşnikoflu saldırı Restoran işletmecisine Kalaşnikoflu saldırı 19 Eylül 2024 Perşembe Saat: 16:15 Güncelleme: 19 Eylül 2024 Perşembe 16:15 Tokat'ta restoran işletmecisi, kimliği belirsiz bir şahsın Kalaşnikoflu saldırısında ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ec23fde9516acad40e4ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ilk yüzer platformu Çanakkale'ye ulaştı Pınar Altuğ ''Çay Güzeli'' oldu Camiden Sakal-ı Şerif'i çaldılar Yine sokak köpeği saldırısı: Küçük çocuk ölümden döndü Hatay'da peş peşe hortum paniği kamerada İstanbul'da kız öğrenci yurdunda sır ölüm: Kanlar içinde bulundu Bir vahşet daha: Gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı İzmir'de 1.800 yıllık Romalı gladyatör lahiti bulundu MSB'den ''2 milyon göçmen'' açıklaması