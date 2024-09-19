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Restoran işletmecisine Kalaşnikoflu saldırı

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Tokat'ta restoran işletmecisi, kimliği belirsiz bir şahsın Kalaşnikoflu saldırısında ağır yaralandı.

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