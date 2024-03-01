Anasayfa Video Galeriler Gündem Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi 01 Mart 2024 Cuma Saat: 08:20 Güncelleme: 01 Mart 2024 Cuma 08:20 Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binanın 1 katında bulunan restoranda çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e165a48c2bae5a050940d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Apartman kaçak Suriyeli yuvası çıktı Bakan Yerlikaya duyurdu; bir organize suç örgütü daha çökertildi İstanbul'un Kız Kulesi hasreti bitiyor Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Düğünde yerel seçim kavgası: Düğün salonu savaş yerine döndü Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı! Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar! Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı