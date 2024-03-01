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  4. Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi

Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir binanın 1 katında bulunan restoranda çıkan yangında 43 kişi yaşamını yitirdi.

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