Anasayfa Video Galeriler Gündem Restoranda dehşet: Müşteri garsonu bıçakladı Restoranda dehşet: Müşteri garsonu bıçakladı 09 Haziran 2024 Pazar Saat: 23:30 Güncelleme: 09 Haziran 2024 Pazar 23:30 Samsun'da çalıştığı restoranda müşteri tarafından bıçaklanan garson ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666610e5d9da313a490550c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan şimdi de elektronik sigaraya savaş açtı Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0 Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Antalya'da orman yangını Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı