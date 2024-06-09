  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Restoranda dehşet: Müşteri garsonu bıçakladı

Restoranda dehşet: Müşteri garsonu bıçakladı

Güncelleme:

Samsun'da çalıştığı restoranda müşteri tarafından bıçaklanan garson ağır yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan şimdi de elektronik sigaraya savaş açtı
Erdoğan şimdi de elektronik sigaraya savaş açtı
Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu
Yolların efsaneleri İstanbul'da buluştu
Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var
Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var
Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0
Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu: Ali Koç: 2 - Aziz Yıldırım: 0
Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi
Tonlarca tarihi geçmiş şeker ele geçirildi
Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı
Aykut Kocaman Fenerbahçe başkanlık seçiminde oyunu kullandı
Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp...
Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp...
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı