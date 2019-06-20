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  3. 20 Haziran 2019 15:28

Restoranda ''Senin havan kime'' dayağı !

Kadıköy'de bir restoranda yemek yiyen kadına ''Senin havan kime'' diyerek yumruk atttığı iddiasıyla yargılanan sanık, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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