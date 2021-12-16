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Restorandan çıkan polislere çatallı saldırı

Sultanbeyli’de dolandırıcılık operasyonunun ardından bir restorana yemek yemek üzere giren polisleri, gözaltına alınanların arkadaşları hedef aldı.

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