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Restoranın çatısı çöktü, onlarca kişi ölümden döndü

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Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar’daki şubesinin asma tavanı çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

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