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  3. 04 Haziran 2020 22:00

Restoranlarda yeni dönem! İşte alınan koronavirüs önlemleri

1 Haziran normalleşme adımları ile açılan ve yoğunluğun her geçen gün arttığı restoranlar, yeni normale göre düzenleniyor.

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