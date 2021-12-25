Anasayfa Video Galeriler Gündem Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den! Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den! 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 15:56 Reuters'ın 2021'de en çok izlenen videosu Türkiye'den İstanbul Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c7150a5ed3c9697a2f1933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı Kur korumalı TL mevduatı için olay sözler: ''Hangi vatandaş girer bu sisteme ?'' Açıklama geldi! Türkiye'de yılbaşı gecesi için kapanma olacak mı ? Yine Esenyurt, yine bir taksici, yine bahaneler! Yolcuları araçtan indirdi Sibirya sanmayın, bu buz gibi fotoğraflar Türkiye'den Sosyal medyayı sallayan ''2031 yılında İstanbul'dayım, yardım edin'' videosu Buz tutan yolda zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi Lisede dehşet! 16 yaşındaki kız öğrenci intihar etti Nesli tükenmek üzereydi... Yıllar sonra ilk kez görüldü