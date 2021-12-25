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Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den!

Reuters'ın 2021'de en çok izlenen videosu Türkiye'den İstanbul Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek oldu.

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