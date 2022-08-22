Anasayfa Video Galeriler Gündem Reyhan Karaca da sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı Reyhan Karaca da sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 02:10 Gülşen'in ardından Reyhan Karaca da İstanbul Yenikapı’daki konseri sırasında sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6302bb59ec6e60105c184d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahilde ''sapık'' dayağı! Kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi, ortalık karıştı Vali paylaştı: İşte birinci kazadan sonra, ikinci kazadan önce çekilen o video 6'lı masadan ortak paylaşım Yolcu otobüsü alev topuna döndü Siz misiniz çevreyi rahatsız eden! 3 kişiyi tek başına dövdü ''Kral çıplak'' çıkışı olay olmuştu! Arınç'tan dikkat çeken sözler Bir gazetecinin en zor anları... Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşını kaybetti Ümit Özdağ bombayı patlattı: ''1,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildi'' İstanbul'da yine bir yabancı uyruklu çıplak kabusu