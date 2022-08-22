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Reyhan Karaca da sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı

Gülşen'in ardından Reyhan Karaca da İstanbul Yenikapı’daki konseri sırasında sahnede LGBTİ+ bayrağı açtı.

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