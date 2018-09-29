  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Eylül 2018 14:15

Reyhanlı saldırısıyla ilgili 8 kişi hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadesinde ismini verdiği ve açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. 2013 yılında Reyhanlı’da 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan...

Bilgin Pro
Video Galeri
Sarıcakaya’da panayır hareketliliği
Sarıcakaya’da panayır hareketliliği
Video Galeri
Polis, ’drone’ ile sürücülere ceza yazdı
Polis, ’drone’ ile sürücülere ceza yazdı
Video Galeri
Yunus timlerinin nefes kesen eğitim süreci
Yunus timlerinin nefes kesen eğitim süreci
Video Galeri
İdlib’de halk Türklere şükran, Esad’a öfke gösterisi yaptı
İdlib’de halk Türklere şükran, Esad’a öfke gösterisi yaptı
Video Galeri
Türkiye’nin 5. görkemli kalesi
Türkiye’nin 5. görkemli kalesi
Video Galeri
Kapadokya’da “Gençlik için çal” klibi çektiler
Kapadokya’da “Gençlik için çal” klibi çektiler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM