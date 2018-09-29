Reyhanlı saldırısıyla ilgili 8 kişi hakkında yakalama kararı
29 Eylül 2018 14:15
Reyhanlı saldırısıyla ilgili 8 kişi hakkında yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadesinde ismini verdiği ve açık kimlikleri tespit edilen 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. 2013 yılında Reyhanlı’da 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan...