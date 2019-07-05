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SURİYE SINIRINDAKİ REYHANLI'DA PATLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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  3. 05 Temmuz 2019 14:10

Reyhanlı’daki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Reyhanlı ilçe merkezinde bombalı aracın patlaması sonucu, araçta bulunan 2 kişinin öldüğü bildirildi. (İHA)

Video Galeri
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Hatay’daki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti
Video Galeri
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