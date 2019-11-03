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  3. 03 Kasım 2019 10:05

Reynmen'den ailesine son model araba sürprizi

Sosyal medya fenomeni Reynmen, kazandığı parayla ailesine son model bir araba aldı. Ailesinin hediye karşısındaki mutluluğunu Instagram hesabından paylaşan Reynmen "Bazı şeyleri parayla satın alamazsınız" dedi.

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