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  3. 15 Ekim 2020 20:20

Rezalet içinde rezalet! Mide bulandıran görüntülerle akılalmaz olay

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kendisine ait fotoğrafların montajlanarak uygunsuz bir şekilde sosyal medyada kullanıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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