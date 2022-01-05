Anasayfa Video Galeriler Gündem Rezalet kamerada! Kadın hakim, mahkumla öpüşürken yakalandı Rezalet kamerada! Kadın hakim, mahkumla öpüşürken yakalandı 05 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:15 Arjantin'de bir kadın hakim, cinayetten müebbet hapis cezası alan mahkumla kaldığı hücrede öpüşürken kameralara yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d56fd506dbe24ba73b9123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece yarısı korkutan patlama! Alevler gökyüzüne yükseldi Alanya'daki deprem sonrası uzmanından kritik uyarı 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı Park yeri kavgası kanlı bitti: 1 ölü LPG'ye yapılan zam hükümeti istifa ettirdi Canlı yayında olay iddia: ''İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor'' Türk Bayrağı'na haince saldırı kamerada AK Parti ve MHP ''20 Aralık araştırılsın'' önergesini reddetti