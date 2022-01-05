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  4. Rezalet kamerada! Kadın hakim, mahkumla öpüşürken yakalandı

Rezalet kamerada! Kadın hakim, mahkumla öpüşürken yakalandı

Arjantin'de bir kadın hakim, cinayetten müebbet hapis cezası alan mahkumla kaldığı hücrede öpüşürken kameralara yakalandı.

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