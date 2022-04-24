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  4. Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Şanlıurfa'da dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yakalanan ve araca kilitlenen 13 yaşındaki çocuğun sıcaktan fenalık geçirmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

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