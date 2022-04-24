Anasayfa Video Galeriler Gündem Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi 24 Nisan 2022 Pazar Saat: 23:20 Şanlıurfa'da dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yakalanan ve araca kilitlenen 13 yaşındaki çocuğun sıcaktan fenalık geçirmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6265b10511ca44705602fbb7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu'ndan göç yorumu: ''İnsanlar mülteci olup vatanlarından ayrılmak zorunda kalmasın'' Cübbeli Ahmet'ten +18'lik tavsiye: Oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı Mersin Büyükşehir Belediyesi, satın almak yerine üretiyor Pes! Vallahi pes, billahi pes! İstanbul trafiğinde ''şoke eden'' sohbet, muhabbet yolculuğu İstanbul Taksim'de tacizciye meydan dayağı Hande Sarıoğlu'nun süper minili Seda Sayan taklidi olay oldu Tabzonsporlu futbolculardan havalimanında kolbastı şov 23 Nisan'da skandal görüntü! Bu görüntüler Türkiye'de çekildi, Arabistan'da değil! Erdoğan, koltuğunu 8. sınıf öğrencisine devretti