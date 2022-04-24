Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Şanlıurfa'da dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yakalanan ve araca kilitlenen 13 yaşındaki çocuğun sıcaktan fenalık geçirmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

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