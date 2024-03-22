''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Kahramanmaraş'ta rezerv alanı ilan edilen 3 bloklu sitede oturanlar, "sağlam olan site için yıkım kararının yanlış olduğunu belirterek" karara tepki gösterdi.

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