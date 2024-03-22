Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi ''Rezerv alan''daki yıkım kararı isyan ettirdi 22 Mart 2024 Cuma Saat: 14:10 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 14:10 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Kahramanmaraş'ta rezerv alanı ilan edilen 3 bloklu sitede oturanlar, "sağlam olan site için yıkım kararının yanlış olduğunu belirterek" karara tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd67351d37dd70910c8043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 30 zeytin ağacının kesiminin cezası bu oldu 14 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da otomobil faresi çaldığı araçla trafikte yakalandı İETT otobüsünde yumruk yumruğa kavga Kreşte eğitmen şiddeti kamerada! Minik çocuk ölümden döndü Cübbeli Ahmet İsmailağa cematini tehdit etti: ''Bildiklerimi anlatacağım!'' Dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ''HGS'' ve ''İSPARK'' oldu Murat Kurum: Ahıskalı Türkler bizim öz kardeşimizdir Cesedi yanmış halde bulunmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı