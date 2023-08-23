Anasayfa Video Galeriler Gündem Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 15:45 İstanbul Kartal'da otomobil ile rezidansın otoparkına gelen yüzü maskeli kişi, M.B.'ye silahla ateş açtı. M.B. yaralanırken, saldırı anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e5ff63e6039c3c54707fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Çanakkale'deki yangın böyle başlamış Konutta 1,20 faizli, 180 ay vadeli konut kredisi beklentisi Selçuk Bayraktar'dan ''yapay zekalı İHA'' müjdesi