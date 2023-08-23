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Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada

İstanbul Kartal'da otomobil ile rezidansın otoparkına gelen yüzü maskeli kişi, M.B.'ye silahla ateş açtı. M.B. yaralanırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

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