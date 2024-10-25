Anasayfa Video Galeriler Gündem Rezidansın 43'üncü katından düşen genç kadının ölümüyle ilgili korkunç iddia Rezidansın 43'üncü katından düşen genç kadının ölümüyle ilgili korkunç iddia 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 12:25 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 12:25 Ankara’da 43 katlı gökdelenin en üst kadından düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki kadının ailesi, genç kadının intihara meyilli birisi olmadığını belirterek, olayın cinayet olduğunu ileri sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b641a10c748f1ea042013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten foto-muhabire fırça: ''Neden çekiyorsun ?'' MİT eli kanlı katillerin inlerini başlarına işte böyle yıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Kısmetse Olur güzeli Aybüke Çangal'a rüya gibi evlilik teklifi Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler CHP 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için kararını verdi Burası Kanada değil, Türkiye: Bir ilimize resmen çığ düştü: Her yer bembeyaz DEM Parti Genel Merkezi'ne saldırı FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni